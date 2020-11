A Rússia expulsou hoje o contratorpedeiro norte-americano "John McCain" que se encontrava em águas territoriais russas no Pacífico, de acordo com uma nota do Ministério da Defesa de Moscovo.

"Hoje às 06:17, hora de Moscovo, (03:17 em Lisboa) o contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos 'John McCain', que se encontrava há alguns dias nas águas do Japão, violou a fronteira da Rússia na zona do Golfo de Pedro o Grande", refere o Ministério da Defesa através de um comunicado. De acordo com os militares de Moscovo, o navio norte-americano entrou "dois quilómetros" nas águas russas. Para avisar o navio "John McCain" da necessidade de abandonar as águas territoriais da Rússia foi enviado o navio antissubmarino "Almirante Vinogradov". Segundo a mesma nota, o "Almirante Vinogradov" avisou o contratorpedeiro norte-americano da "possibilidade de ser investido" caso não abandonasse as águas territoriais russas. O navio de guerra dos Estados Unidos acabou por abandonar as águas territoriais da Rússia e rumar à "zona neutra" sem tentar voltar ao ponto onde se encontrava.