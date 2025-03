As defesas aéreas ucranianas abateram 56 ‘drones’ de ataque Shahed e outros modelos de aparelhos aéreos não tripulados de ataque durante a noite no norte, sul, leste e centro da Ucrânia, de acordo com a nota da Força Aérea.

Outros 48 ‘drones’ sem cargas explosivas — réplicas dos aparelhos aéreos não tripulados Shahed — caíram sem causar danos.

O ataque causou danos nas regiões de Sumi (nordeste), Dnipropetrovsk, Kirovohrad e Cherkasy (centro).

Este mais recente ataque com ‘drones’ ocorreu depois de a Rússia e a Ucrânia terem garantido aos EUA, na terça-feira, que iriam trabalhar para o estabelecimento de uma trégua aos ataques no Mar Negro e às infraestruturas energéticas, sem estabelecer condições concretas ou calendários para este cessar-fogo parcial.

A guerra na Ucrânia começou em 2014 com a anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia e, posteriormente, em 24 de fevereiro de 2022 as tropas russas invadiram o território ucraniano.