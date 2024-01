A Rússia lançou ataques contra regiões da Ucrânia na manhã de sábado usando vários tipos de armas, incluindo mísseis hipersónicos. As autoridades locais garantem que a Rússia disparou mísseis Kinzhal, que se movem a uma velocidade várias vezes superior à do som, tornando-os muito difíceis de abater.

De acordo com o jornal Kyiv Independent, algumas das cidades atacadas foram Chernihiv, no norte da Ucrânia, Kremenchuk, na região de Poltava, no centro do país, Dnipropetrovsk, no sudeste, Kropyvnytskyi, na região de Kirovohrad, no centro da Ucrânia, e Khmelnytskyi, no oeste da Ucrânia.

As autoridades ucranianas falam num "ataque feroz" por parte da Rússia e o país está agora em "total alerta".