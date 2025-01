Os quatro indivíduos, nascidos entre 2007 e 2008, “planeavam cometer um ato terrorista usando um dispositivo explosivo improvisado em lugares lotados na cidade de Ecaterimburgo”, disse o FSB, conforme citado por agências de notícias russas.

Dois dos detidos também são acusados de ter “incendiado” um carro de polícia.

A agência de notícias estatal Tass publicou um vídeo no qual, segundo a agência, um dos menores detidos é visto a admitir diante das câmaras que seguia “canais neonazistas na rede social Telegram”.

“Li nesses canais que devemos agir contra a polícia”, terá dito.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as agências policiais russas têm anunciado com frequência a prisão de indivíduos suspeitos de colaborar com Kiev.

Os julgamentos por “traição”, “terrorismo”, “sabotagem” ou “espionagem”, que sempre levaram a sentenças pesadas, multiplicaram-se na Rússia.

Milhares de pessoas foram punidas, ameaçadas ou presas por fazerem oposição ao conflito na Ucrânia.