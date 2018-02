Uma porta-voz oficial do Governo da Rússia considerou hoje "absurda" a acusação pelos Estados Unidos de 13 cidadãos russos por ingerência nas presidenciais norte-americanas de 2016.

“Treze pessoas interferiram nas eleições americanas? Treze? Com os orçamentos de milhares de milhões de dólares das forças especiais? Com a espionagem e contraespionagem? Com as tecnologias mais recentes?”, escreveu a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, na rede social Facebook.

“Absurdo? Sim. Mas é a moderna realidade política americana”, acrescentou.

A mensagem da porta-voz é a primeira reação oficial russa.

A justiça norte-americana acusou 13 cidadãos e três entidades russas de ingerência nas eleições e no processo político norte-americano, segundo um comunicado divulgado hoje pelo procurador especial encarregado da investigação, Robert Mueller.

Os acusados são suspeitos de conspirar para “interferir no processo político e eleitoral norte-americano na eleição presidencial de 2016″, enque o vencedor foi Donald Trump.

Segundo a justiça, um empresário próximo do Presidente Vladimir Putin, Evgueni Prighozin, financiou os acusados por ter como “objetivo estratégico semear a discórdia no sistema político norte-americano”.