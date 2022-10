São os próprios membros do Corpo de Comandos do Exército Nacional do Afeganistão que confirmam os contactos com ofertas para se juntarem às forças armadas russas. Um ex-oficial de comando afegão disse à Foreign Policy que o grupo mercenário Wagner, da Rússia, está por trás do recrutamento.

“Os recrutadores são o Wagner Group. Estão reunindo pessoas de todos os lugares. A única entidade que recruta tropas estrangeiras [para a Rússia] é o Grupo Wagner, não o seu exército. Não é uma suposição, é um fato conhecido”, disse o ex-comando, salientando que estes que estão a ser contactados até poderiam estar a lutar do lado ucraniano. “Eles seriam melhor utilizados ​​pelos aliados ocidentais para lutarem ao lado dos ucranianos. Eles não querem lutar pelos russos; os russos são o inimigo. Mas o que mais eles vão fazer?”.

O recrutamento destes comandos afegãos, refira-se, poderá ter uma justificação. Os mesmos foram treinados pelas tropas especiais dos EUA durante muitos anos, antes da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, em agosto de 2021. Alguns especialistas, ouvidos pela Foreign Policy, dizem mesmo que caso o recrutamento tenha sucesso, os comandos "podem fazer a diferença" que a Rússia precisa no campo de batalha ucraniano.

Os Estados Unidos terão gasto cerca de 90 mil milhões de euros para construírem as Forças de Defesa e Segurança Nacional Afegãs e embora as tropas tenham-se revelado ineficazes contra os talibã, os comandos, treinados por SEALs da Marinha dos EUA e pelo Serviço Aéreo Especial Britânico, foram sempre muito respeitados.

São entre 20 a 30 mil os comandos do Afeganistão que ficaram sem trabalho desde que os talibã tomaram conta do poder no Afeganistão, de acordo com as últimas notícias, pelo que alguns militares não ficam surpreendidos com uma taxa de recrutamento elevada.

"Eles não têm país, nem empregos, nem futuro. Não têm nada a perder. Eles esperam por trabalho pago, no Paquistão ou Irão, a três ou quatro dólares por dia, ou 10 na Turquia. Se Wagner ou qualquer outro serviço de inteligência vier e oferecer 1000 dólares, eles não rejeitarão. Quem vier recrutar, podem juntar toda uma antiga unidade, porque eles são como irmãos", confessou um antigo militar.

A Foreign Policy revela ainda que teve acesso a algumas mensagens de recrutamento, todas elas iguais. “Quem quiser ir para a Rússia com melhor tratamento e bons recursos: por favor, envie-me o seu nome, nome do pai e a sua patente militar”. Os destinatários são ainda convidados a ajudar a recrutar outros membros das suas unidades. A televisão afegã informou também que as ofertas de recrutamento incluem a cidadania russa.