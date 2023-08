O Ministério da Defesa do Reino Unido refere que o provável reforço das forças russas em Orikhiv, na região de Zaporíjia, com soldados que estavam em Kherson “vai provavelmente deixar a defesa da Rússia na zona este do rio Dnipro mais fraca”.

Os serviços de informação britânicos explicam que esta é tem sido uma zona onde as forças russas estão a ser abordadas de “forma crescente” pela Ucrânia.

Também durante esta manhã, ouviram-se explosões na cidade natal de Zelensky, Presidente da Ucrânia. Serhii Lysak, governador da região de Dnipropetrovsk, confirmou através do Telegram que a cidade tinha sido alvo de um míssil russo.

Segundo esta publicação, não há vítimas na sequência do ataque, mas ainda estão a ser apuradas mais informações. O governador pede ainda aos residentes que “não filmem ou publiquem nada nas redes sociais. Não ajudem o inimigo a orientar-se!”

A cidade natal de Zelensky, que fica no centro da Ucrânia, já tinha sido atacada no final de julho. Morreram seis pessoas e 75 ficaram feridas, afirmou o Kyiv Independent.