“Partimos do princípio de que o projeto será concluído”, declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, um dia depois do Congresso norte-americano ter aprovado sanções contra o gasoduto russo.

Visando as empresas que colaboram no projeto, as sanções foram criticadas pela União Europeia, que considerou representarem uma ingerência norte-americana na política energética europeia.

O objetivo da medida dos Estados é bloquear os trabalhos do gasoduto, 80% do qual está construído.

Deveria entrar em funcionamento no final de 2019 e permitir duplicar o fornecimento de gás natural russo à Europa ocidental através da Alemanha, a principal beneficiária do projeto.