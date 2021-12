De acordo com o serviço de imprensa do Kremlin, os mandatários debateram hoje durante uma conversa telefónica a cooperação no estudo e combate à nova variante.

“Chegou-se a um acordo para enviar o mais rápido possível para a África do Sul um grupo de virologistas, epidemiologistas, cientistas e médicos russos, bem como um laboratório epidemiológico e outro equipamento médico”, indicou a Presidência russa.

Ramaphosa agradeceu a Putin a “prontidão do lado russo em cooperar estreitamente na luta contra a pandemia”. A Rússia confirmou esta semana os dois primeiros casos de Ómicron em viajantes chegados da África do Sul, mas descartou até ao momento a necessidade de impor novas restrições sanitárias.