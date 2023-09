Os pilotos da companhia aérea irlandesa de baixo custo exigem a reposição dos seus salários, após os cortes realizados durante a pandemia de Covid-19 e queixam-se também de problemas com os tempos de descanso.

Entre os 14 voos cancelados que hoje deviam descolar de Charleroi, está um para Madrid e outro para Alicante, segundo o site do aeroporto belga.

Outros 14 voos, que deveriam aterrar hoje em Charleroi, foram igualmente cancelados, incluindo um voo de Madrid e outro de Alicante.

Para sexta-feira, dia 15 de setembro, foram cancelados 30 voos (15 partidas e 15 chegadas). No que se refere aos destinos, foram afetadas, nomeadamente, as ligações entre Charleroi e Castellón, Ibiza e Reus. No seu site, o Charleroi pede aos passageiros cujos voos foram cancelados para não se deslocarem aeroporto.