O sindicato já pediu uma audiência aos grupos parlamentares, à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e ao ministro das Infraestruturas e da Habituação para expor esta situação.

“Por considerar que o momento é delicado e que é necessária uma intervenção rápida, foram já apresentadas queixas à ACT — Autoridade para as Condições do Trabalho –, dando conta que a empresa irlandesa ainda não efetuou o pagamento das horas de voo referentes ao mês de março e a Segurança Social”, acrescenta no comunicado.

Segundo o SNPVAC, vários sindicatos europeus que representam trabalhadores da Ryanair tinham avisado a companhia de que só iam discutir a retoma de atividade – interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus que levou muitos países a decretar o recolhimento das populações, impedidas assim de voar – depois de enviada uma proposta escrita “com dados objetivos”, e é nessa proposta da companhia que surgiram ameaças de “cortes salariais desajustados e, até mesmo, despedimentos”.

O sindicato conta já ter respondido à Ryanair, acerca dessa proposta, recordando a companhia de que “nunca irá negociar” despedimentos, nem cortes salariais, refutando “toda a sua demagogia” e “desmistificando” os cortes salariais de 10% propostos, que diz serem na realidade de cerca de 30%.