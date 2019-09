A eliminação ou encerramento durante o inverno de algumas bases deve-se, segundo a Ryanair, aos atrasos na entrega dos Boeing Max.

Este facto, somado à quase ausência de pedidos de rescisão por parte dos pilotos, faz com que a companhia ‘low-cost’ refira ter “um excedente de mais de 500 pilotos”.

Na comunicação aos trabalhadores, com data de 24 de setembro, a que a Lusa teve acesso, a companhia irlandesa sugere também que os pilotos possam pedir transferência para outras bases ou para as companhias Buzz e Laudamotion, ambas do grupo Ryanair.

A Ryanair refere que “com o colapso do operador britânico Thomas Cook perder-se-ão 9.000 empregos no Reino Unido e potencialmente cerca de 13.000 empregos em toda a Europa”, manifestando esperar que “existam candidaturas suficientes para licenças sem vencimento/’part-time’, para que não haver perdas de emprego em Lisboa neste inverno”.

A Ryanair decidiu abandonar a rota entre o Porto e Lisboa a partir de 25 de outubro “por razões comerciais”, disse à Lusa fonte oficial da companhia aérea na semana passada, e, depois de ter anunciado que ia encerrar a base em Faro, a transportadora chegou a um acordo com a ANA — Aeroportos de Portugal que passa por manter a base no aeroporto algarvio, mas com atividade “mais reduzida”.