São 4740 as entidades que integram a lista disponibilizada pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), daquelas a quem os contribuintes podem este ano atribuir 0,5% do seu IRS ou doar o benefício fiscal do IVA.

Selecionamos algumas:

Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro - 503 571 920

Just a Change - 509583148

Liga Portuguesa Contra o Cancro - 500 967 768

UNICEF - 500 883 823

Cruz Vermelha Portuguesa - NIF 500 745 749

Associação Salvador - 506 723 364

Associação Coração Amarelo - 504 813 846

Operação Nariz Vermelho - 506 133 729

Banco Alimentar Contra a Fome - 502671858 e delegações regionais

Casa do Artista - 506 444 600

Make a Wish - 509 196 853

Comunidade Vida e Paz - 502 310 421

Ajuda de Berço - 504 296 442

Associação ILGA Portugal - 503 777 331

Casa Qui - 510 390 250

Pode ainda doar para a misericórdias, fundações, casas do povo, teatros, centros sociais e paroquiais, igrejas, bombeiros e variadas associações locais (todas aqui, selecione o ano 2022 para ver a lista).

Arrancou hoje, dia 1 de abril, a campanha de entrega do IRS referente ao ano passado. A entrega do mesmo é por via eletrónica e decorre até 30 de junho.