No mesmo dia, será ligada a iluminação de Natal, decorrerá a inauguração de uma exposição de presépios no Museu local e da mostra de trabalhos realizados por alunos das escolas do concelho e de instituições particulares de solidariedade social, intitulada "Natal Fantástico, Reutilize o Plástico".

A inauguração daquele que é considerado pelos promotores como sendo o "Maior Presépio Natural", está marcada para sexta-feira, às 17:00, com um concerto pela Ópera Intermezzo e um espetáculo de patinagem no gelo, entre outras iniciativas.

Segundo a autarquia presidida por António Robalo (PSD), "para a recriação estão a ser usados elementos recolhidos na natureza, como troncos de castanheiros (mais de 500 toneladas), heras e musgos, entre outros, que servirão de base à construção efetuada a uma escala onde os visitantes têm a perceção de fazer parte do presépio, como sendo elementos ou personagens do mesmo".

O presépio, construído pela Câmara Municipal, está a ser instalado no largo da Fonte, no centro daquela cidade do distrito da Guarda.

A autarquia do Sabugal também abre as portas do Mercadinho de Natal, "uma montra para exposição e venda de produtos e de artesanato local", como refere um comunicado enviado à agência Lusa.

O recinto do "Maior Presépio Natural" e a exposição "Natal Fantástico, Reutilize o Plástico" poderão ser visitados entre sexta-feira e o dia 06 de janeiro, das 08:30 às 23:00.

Para além de uma pista de gelo ecológica para os visitantes "mais radicais", a animação contemplará pinturas faciais e modelagem de balões, espetáculos de magia e várias sessões da "Hora do Conto".

O programa natalício contará com outras iniciativas, nomeadamente atuações do Conservatório de Música da Guarda e da Sociedade Filarmónica Bendadense (08), do Grupo de Percussão de Valhelhas (09) e do Grupo de Bombos Trocadalho do Carilho (15).

No dia 16, os habitantes do Sabugal e os visitantes podem assistir à atuação do Rancho Folclórico de Sortelha, a um Sarau Cultural e à apresentação da peça "Uma Noite de Natal", pelo Grupo de Teatro Carrap'Arte.

No dia 21, haverá demonstração de hip-hop, no dia 22. será a vez da atuação do Rancho Folclórico do Sabugal e, no dia seguinte, atuará a Sociedade Filarmónica Bendadense. Na tarde do dia de consoada, pelas 16:30, será ateada a tradicional fogueira de Natal.

A agenda contempla ainda passeios de burro (dias 26 e 27), espetáculos pelo Grupo Coral de Maçainhas e pelo Grupo de Teatro Anel de Pedra (29) e a atuação do Grupo de Percussão de Valhelhas (30).

No dia 05 de janeiro, haverá um Concerto de Reis e, no dia seguinte, os Cavaquinhos da Bendada atuarão no largo da Fonte.

Nesta quadra natalícia em que a autarquia do Sabugal convida os habitantes a fazerem as suas compras de Natal no comércio tradicional, as ruas estarão adornadas com decorações naturais.