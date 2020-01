O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje nas regiões do norte e centro céu geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente a nebulosidade durante a tarde e aguaceiros, por vezes fortes até meio da manhã no litoral a norte do Cabo Mondego, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde.

Está também prevista trovoada no litoral a partir da manhã e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao fim da manhã.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte no litoral, com rajadas até 80 quilómetros por hora a norte do Cabo Mondego até ao início da manhã.

Nas terras altas, prevê-se vento moderado a forte do quadrante sul, por vezes com rajadas até 100 quilómetros por hora até ao início da manhã.

O IPMA prevê também subida da temperatura.