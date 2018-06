As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (Guarda e Viseu) e os 17 (em Faro) e as máximas entre os 21 (Aveiro e Porto) e os 31 (em Faro).

O IPMA prevê para hoje nas regiões a norte do sistema Montejunto-Estrela céu geralmente muito nublado, sendo em especial por nuvens altas a partir do final da manhã e vento fraco, soprando temporariamente moderado de noroeste nas terras altas e durante a tarde no litoral.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima no litoral Norte.

Nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, o IPMA prevê céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral oeste até meio da manhã, vento fraco a moderado de noroeste e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (Guarda e Viseu) e os 17 (em Faro) e as máximas entre os 21 (Aveiro e Porto) e os 31 (em Faro).

Para a Madeira prevê-se céu muito nublado, períodos de chuva fraca, em especial nas terras altas, a partir do final da manhã, vento em geral fraco do quadrante oeste, soprando moderado nas terras altas a partir da tarde.

No Funchal, as temperaturas vão oscilar entre os 19 e os 24 graus.

No grupo ocidental (Flores e Corvo) dos Açores prevê-se períodos de céu muito nublado com boas abertas e vento oeste bonançoso, rodando para noroeste.

Para o grupo central (Graciosa, Faial, Terceira, S. Jorge e Terceira), a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros fracos e vento fraco a bonançoso de oeste, rodando para noroeste.

No grupo oriental (S. Miguel e Santa Maria) prevê-se céu muito nublado com boas abertas, possibilidade de aguaceiros fracos para o fim do dia e vento fraco, tornando-se bonançoso a moderado de noroeste.

Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão variar entre os 20 e os 26 graus, na Horta entre os 19 e os 26, em Angra do Heroísmo entre os 19 e os 25 e em Ponta Delgada entre os 19 e os 25.

Madeira e continente em risco muito elevado de exposição UV

Os 18 distritos do continente e o arquipélago da Madeira apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com este risco estão os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Leiria, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja, Aveiro, Viana do Castelo, Braga, Porto e Faro e o arquipélago da Madeira.

Nos Açores, as ilhas das Flores e Faial (grupos ocidental e central) apresentam risco elevado e a Terceira (grupo central) e São Miguel (grupo oriental) estão com níveis moderados.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).