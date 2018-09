O ministro do Interior e homem forte do governo e líder da extrema direita italiana, Matteo Salvini, recebeu Steve Bannon, o ex-conselheiro do presidente dos EUA, Donald Trump, para transformar o seu movimento no "primeiro grupo parlamentar europeu" e "salvar a Europa".

"Está connosco!", escreveu na rede social Twitter, esta sexta-feira, o belga Mischaël Modrikamen, chefe do Partido Popular, um movimento de extrema direita, que acompanha Bannon nos seus esforços para unir populistas e eurocéticos no Movimento paneuropeu. Interrogado a esse respeito, Salvini — que participa no fórum de Cernobbio (norte de Itália) de dirigentes políticos e económicos — explicou que as eleições europeias da primavera de 2019 são "uma oportunidade para uma mudança histórica e a última oportunidade para salvar a Europa". O objetivo é tornar-se no "primeiro grupo parlamentar europeu e esquecer a triste parábola socialista que trouxe insegurança e desemprego". O deputado anti-imigrantes holandês Geert Wilders, presente em Cernobbio, declarou estar interessado no projeto. "A elite atual não ataca o problema da imigração de massa e da islamização como deveria. As pessoas estão indignadas, o terrorismo persiste e aumenta" e, por isso, "as possibilidades para os nossos partidos são (...) históricas e mais fortes nos próximos anos na Europa", garantiu. Steve Bannon quer criar uma organização chamada "O Movimento", implantada em Bruxelas para favorecer a revolta populista da direita na Europa.