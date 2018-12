“Numa frase, qual deve ser a proposta política da família social-democrata às próximas eleições europeias de maio de 2019? Temos de propor um novo contrato social”, referiu o chefe do Governo de Madrid e líder do PSOE, que interveio no segundo e último dia do XI Congresso do Partido Socialista Europeu (PSE) que decorreu sob o lema “A Europa progressiva que queremos. Justa, livre sustentável”.

“Este contrato social deve ter cinco eixos: a educação, o mercado de trabalho, como financiar e manter o nosso Estado de bem-estar [social], o quarto eixo que é fundamental e transversal, o meio ambiente e as alterações climáticas, e o quinto com a defesa inequívoca dos valores democráticos em todos os Estados-membros na União Europeia [UE]”, referiu Sánchez, muito aplaudido pelos participantes num anfiteatro do ISCTE quase repleto.

O fim das diferenças salariais entre homens e mulheres no mercado de trabalho, uma reflexão sobre a reforma fiscal, “sobre quem paga os seus impostos”, a “defesa inequívoca” do combate às alterações climáticas foram pontos sublinhados pelo primeiro-ministro espanhol, que voltou a ser muito aplaudido ao afirmar que em Espanha isso está “muito claro, não se pode ser europeu e apoiar forças antieuropeias”.

Sánchez assinalou, contudo, que o sucesso deste novo contrato social é impossível sem o contributo da Europa, que nunca deve esquecer o “imprescindível” pilar social.