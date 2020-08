A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, de 34 anos, e uma das chefes de governo mais jovens do mundo, casou-se com o companheiro de há 16 anos, anunciou o seu gabinete.

Na sua conta no Instagram, a chefe de governo publicou uma foto na qual aparece vestida de branco e com um bouquet de flores nas mãos, ao lado do marido, Markus Raikkonen.

"Estou feliz e agradecida por poder compartilhar a minha vida com o homem que amo", escreveu Marin na publicação.

Em dezembro, Marin, que é social-democrata, foi eleita primeira-ministra da Finlândia e tornou-se então a primeira-ministra mais jovem do mundo, um lugar que perdeu pouco depois com a chegada ao poder do austríaco Sebastian Kurz, de 33 anos.