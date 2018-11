Para Hermano Rodrigues, esses passos são essenciais porque, para garantia de viabilidade, "o Europarque tem que conseguir uma taxa de ocupação muito maior do que aquela que tem atualmente e até daquela que tinha há uns 10 anos atrás".

Num e noutro caso, haverá benefícios em "redesenhar o modelo organizacional e institucional" do Europarque, o que passará por afetar-lhe uma equipa dedicada em exclusivo à sua vertente de turismo de negócios e também "pressupõe um investimento muito significativo do Município no equipamento" - eventualmente em articulação com "uma agência de investimento municipal e/ou intermunicipal ".

Isso implicará, num primeiro momento, a redefinição do projeto inicial da estrutura "para atender à sua realidade atual" e, numa etapa posterior, "mais ambiciosa", a aposta em "parcerias com ‘players' internacionais" que permitam captar para a Feira mais congressos e eventos semelhantes.

Nesse contexto, o especialista recomenda que o Europarque concentre a sua atividade na "meetings industry", aumentando no imediato a sua atratividade regional enquanto espaço de negócios e, em alternativa ou a título paralelo, reforçando depois a sua visibilidade internacional no mesmo domínio.

Hermano Rodrigues começou por realçar que o objetivo desse trabalho "não foi apresentar um caminho, mas sim expor oportunidades de desenvolvimento a explorar", para que, a partir desses contributos, "o poder político com responsabilidade sob o Europarque tome decisões e as implemente - já que o pior que pode acontecer é a indecisão".

Ambas as perspetivas foram esta tarde analisadas numa sessão promovida pela Associação de Municípios das Terras de Santa Maria e pela Área Metropolitana do Porto, para apresentação do estudo em que Hermano Rodrigues, consultor de estratégia da Ernest & Young - Augusto Mateus & Associados, abordou potenciais "cenários de desenvolvimento" para o Europarque e para a economia metropolitana.

Paulo Sérgio Pais é o responsável pela gestão executiva desse centro de congressos enquanto diretor-geral da empresa municipal Feira Viva e concorda com as propostas do estudo, mas assumiu que, seja a médio ou longo prazo, essa visão estará sempre ameaçada pelo tamanho da estrutura - o que encara simultaneamente como a sua maior "força e fraqueza".

"Se eu pudesse, cortava um terço ao Europarque", declarou. "Penso que é preciso deixar de encará-lo só como centro de congressos e dar-lhe outras valências, no ensino, na saúde, no desporto, no lazer", explica, em referência aos setores que gostaria de ver instalados nos 33% de espaço que retiraria à atual área física sob gestão da Feira Viva.

Considerando que a infraestrutura ocupa 78 hectares e que são particularmente elevados os custos de manutenção associados aos seus 25.000 metros quadrados de área coberta, Paulo Sérgio Pais diz ser justificado reequacionar-se a dimensão do Europarque porque esse aspeto manter-se-á problemático independentemente do sucesso do equipamento ao nível de ocupação e rentabilidade.

"Em 2018 vamos ter aqui 300 eventos e depois teremos 400, mas vamos continuar preocupados e angustiados porque qualquer utilização vai ser sempre pequena para a capacidade física do equipamento", conclui.