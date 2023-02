"O Patriarcado de Lisboa informa que a Santa Sé arquivou o processo canónico relativo ao envio de mensagens WhatsApp que envolvia o Rev. Pe. Duarte Andrade e Sousa", pode ler-se numa nota que circulou internamente.

De acordo com o Patriarcado, "o caso tinha sido já arquivado em novembro do ano passado pelo Ministério Público que analisou todas as mensagens" e considerou que estas não tinham "qualquer conteúdo que, por si, seja susceptível de enquadrar o ilícito criminal de importunação sexual, ou outro".

É ainda referido que o sacerdote "está a ser acompanhado para, paulatinamente, se reintegrar no exercício da sua missão como presbítero do Patriarcado".

Em julho de 2022, o Patriarcado de Lisboa anunciou ter afastado preventivamente o padre das suas funções, depois de ter conhecimento de "uma troca de mensagens contendo linguagem inapropriada" e remeteu o caso para a Comissão Diocesana de Proteção de Menores.

Já em novembro, o Patriarcado de Lisboa anunciou que o Ministério Público arquivou o "processo relativo ao envio de mensagens WhatsApp envolvendo o Rev. Pe. Duarte Andrade e Sousa", que desempenhava funções de capelão no Colégio S. Tomás, da Quinta das Conchas, em Lisboa.