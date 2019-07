O Aliança é "um grande defensor do aproveitamento de uma infraestrutura como o aeroporto de Beja", o que "é uma questão de vontade política", disse Pedro Santana Lopes aos jornalistas.

Segundo Santana Lopes, que hoje visitou o aeroporto de Beja, "só um país muito rico é que se daria ao luxo, e mesmo aí seria estupidez, de desperdiçar uma infraestrutura como esta".

"Era bom saber o que pensa cada partido sobre isto. Se calhar, na altura de eleições, vem tudo aqui dizer que é favor de Beja e do aeroporto de Beja, mas tem que ser na legislatura toda e depois, estando no Governo, tomar as decisões", defendeu.

O aeroporto de Beja "é um projeto fabuloso", sublinhou, defendendo que todos os portugueses deviam visitá-lo e "ouvir este silêncio", o que "é uma dor de alma", mas que "em breve será ultrapassada".