A história repete-se, mas os motivos são diferentes.

Santana Lopes participava, esta sexta-feira, num debate sobre o direito à privacidade dos políticos, depois das polémicas de que a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, foi alvo nas últimas semanas.

Durante a conversa na CNN Portugal, que juntava o ex-primeiro-ministro à comentadora Helena Ferro Gouveia e à diretora da revista Visão Mafalda Anjos, foi exibida uma foto sua que se tornou popular nos anos 90. Na imagem, Santana aparece com uma fita vermelha na cabeça, durante um cruzeiro da discoteca Kapital, durante os anos 1990.

Irritado, Pedro Santana Lopes acabou por abandonar o debate, já que lhe tinham garantido que a sua fotografia não seria "o ângulo do debate".

"Está a ver? Disse à vossa editora que não queria participar no debate, até porque já sabia que iam pôr provavelmente a fita encarnada. E ela disse: 'nem pense nisso, não é esse o ângulo do debate que vamos ter'", declarou.

Santana, que participava na emissão à distância, fez o paralelismo com outra situação que ficou célebre em 2007: "Eu já saí de um debate por causa de um treinador de futebol chamado José Mourinho. E agora saio outra vez. Boa noite. São iguais!".

Antes, o ex-primeiro-ministro explicava como aquela imagem, que permaneceu no ecrã durante alguns minutos e que foi capa de uma revista à data, "afetou gravemente a minha competência".

O canal acabou por justificar que a fotografia em causa foi precisamente um dos motivos que fizeram com que tivesse pertinência convidar Santana Lopes para o debate a propósito da polémica com os vídeos da primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, a dançar numa festa privada.

Recorde-se que em 2007, Santana Lopes fazia uma análise sobre a situação do PSD quando foi interrompido e a emissão passou em direto para o aeroporto da Portela, em Lisboa, para acompanhar a chegada do ex-treinador do Chelsea a Portugal.