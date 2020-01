De acordo com os dados hoje divulgados, o banco liderado por Pedro Castro e Almeida contava com 6.188 trabalhadores no final de 2019, uma redução de 249 face aos 6.437 registados no mesmo período de 2018.

Em termos de balcões, o Santander Totta fechou 2019 com 505, menos 30 do que os 535 com que tinha terminado o ano de 2018.

Face aos números do terceiro trimestre de 2019, o Santander perdeu desde setembro de 2019 até ao final do ano 83 trabalhadores e 34 agências.

Em setembro de 2019, o Santander contava com 6.271 trabalhadores e 539 agências.

Os cinco maiores bancos a operar em Portugal registaram um agregado de menos 807 trabalhadores e 193 agências entre o final de setembro de 2018 e o mesmo período de 2019, de acordo com dados das instituições.