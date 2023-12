Apesar desta redução, o autarca garante, em declarações à agência Lusa, que a qualidade e o impacto das luzes de Natal não foram comprometidos.

“Apesar do investimento ser inferior relativamente ao ano passado, o impacto tem sido muito positivo e as pessoas estão satisfeitas com a iluminação que foi colocada”, afirmou.

O vice-presidente da Câmara de Santarém também destacou as ações de poupança de energia com as luzes de Natal, como a utilização de lâmpadas de baixo consumo e a diminuição do horário de iluminação.

O vereador informou que as luzes agora apagam-se às 01:00, em vez de ficarem acesas durante a madrugada. Acrescentou ainda que, tal como nos anos passados, todas as luzes de Natal utilizam tecnologia LED.

“Nós reduzimos o horário até à uma da manhã e as luzes são todas LED. Houve essa preocupação por parte da autarquia”, explicou.

O autarca enfatizou a importância do esforço coletivo na promoção de iniciativas sustentáveis e o esforço que a autarquia de Santarém tem vindo a fazer na área da iluminação pública.

Segundo João Leite, Santarém tem atualmente 96% da iluminação pública com cobertura LED.

“Enquanto capital de distrito, fomos pioneiros e hoje, com orgulho, podemos dizer que temos 96% da iluminação pública com cobertura LED. Isso é algo que nos orgulha. Nós somos um exemplo já há alguns anos”, referiu.

A iluminação com cobertura LED permite uma série de vantagens, como maior durabilidade, eficiência energética superior, custo-benefício a longo prazo e um menor impacto ambiental.

A iluminação da cidade de Santarém faz parte da iniciativa Reino de Natal, inaugurada no passado dia 8 de dezembro. Esta iniciativa inclui várias atividades em vários pontos da cidade, com destaque para o Jardim da Liberdade, que, este ano, acolhe vários divertimentos, como uma pista de gelo, uma rampa gigante, um carrossel, uma mini roda e um comboio.

João Leite destacou que este ano foi possível envolver todo o centro histórico nas festividades de Natal, com o objetivo de promover a dinâmica do comércio local.

“Tivemos a capacidade de envolver o Reino de Natal com todo o centro histórico e, nas principais praças do centro histórico, há sempre iniciativas a decorrer. É um investimento da câmara municipal que tem como objetivo promover a dinâmica do comércio local”, referiu

Ainda no âmbito do comércio local, o município de Santarém lançou a Campanha “Natal, Compre Local”, que decorrerá até 6 de janeiro de 2024, e disponibilizará 10 mil 'vouchers' de 10 euros que podem ser adquiridos pelo público em geral no Posto de Turismo. Estes 'vouchers' podem ser usados para descontos nos estabelecimentos aderentes do concelho de Santarém.

Com um investimento a rondar os 250 mil euros, o programa do Reino de Natal conta com diversas atividades em diversos pontos da cidade até ao dia 31 de dezembro.