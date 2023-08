“A minha expectativa é a de que, para quem vier, seja um momento particularmente intenso em termos de experiência. O Papa disse desde o início que queria vir a Fátima rezar e, portanto, virá não para outros encontros, mas para rezar e eu creio que essa será a grande experiência que os peregrinos que aqui vierem vão também fazer”, acrescentou Carlos Cabecinhas à agência Lusa.

Para o responsável pelo maior templo mariano do país, o Papa Francisco ir “rezar com aqueles que não podem estar com ele em Lisboa”.

“E estou a pensar concretamente nos doentes, nos deficientes e em alguns reclusos que o vão acompanhar mais de perto na Capelinha (…). É particularmente significativo desta igreja que é para todos”.

“Para utilizar uma expressão do Papa Francisco, é significativo daquilo que é também a vocação de Fátima, um lugar para todos, onde todos se sentem acolhidos e, por isso, a minha expectativa vai sobretudo neste sentido, de um momento particularmente intenso”, afirmou o sacerdote.

Quanto à mensagem que Francisco poderá deixar no Santuário de Fátima, Cabecinhas disse ter a “expectativa de que o Papa fale da questão da paz”.

“Quando, no ano passado, decidiu fazer a consagração da Rússia e da Ucrânia ao imaculado Coração de Maria, fê-lo em Roma e quis que fosse feito também ao mesmo tempo aqui em Fátima e enviou um legado pontifício, cardeal Konrad Krajewski, e, portanto, ligando ele tão de perto Fátima e a paz, não tenho dúvidas de que essa será uma das intenções presentes e gostaria que efetivamente essa fosse uma intenção aqui presente”, adiantou.

Carlos Cabecinhas disse também aguardar “o que o Papa possa dizer na ligação entre o seu pontificado e a Mensagem de Fátima”.

Já quanto à possibilidade de Francisco fazer qualquer anúncio sobre a Irmã Lúcia, nomeadamente em relação ao processo da sua beatificação, o reitor do Santuário não o vê como crível.

“É verdade que ela foi reconhecida como venerável e eu gostaria muito que o Papa pudesse fazer-lhe qualquer referência, tanto mais que a Lúcia é dos três videntes aquela que agora está neste processo em ordem à sua beatificação”, no entanto, “o anúncio [da beatificação] não me parece [possível], tendo em conta que foi há tão pouco tempo o decreto da declaração da heroicidade das virtudes. Mesmo do ponto de vista processual, não haveria tempo para um passo posterior”.

O reitor do Santuário de Fátima, em declarações à agência Lusa, revelou ainda que vai ser oferecida ao Papa uma pequena escultura, da autoria da artista leiriense Sílvia Patrício, a partir do tema Fátima.

“O santuário tem a tradição de fazer sempre uma oferta que queremos sempre que tenha algum significado especial e que se prenda com o próprio lugar. Desta vez, pedimos a uma artista de Leiria, Sílvia Patrício, que trabalhasse no tema de Fátima, lembrando o que o Papa disse em 2017 — ‘Temos Mãe’. E daí resultou uma pequena escultura sobre este lugar e a Mensagem deste lugar”, informou o reitor do Santuário de Fátima.