Citada pela agência Ecclesia, a porta-voz da instituição, Carmo Rodeia, refere que "o Santuário reitera que as questões relacionadas com a manutenção dos postos de trabalho são determinantes. Para além dos trabalhadores que pretendam aderir aos incentivos em curso para desvinculação voluntária, não está previsto um plano de despedimentos" no Santuário.

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa esteve hoje reunido para discutir a situação e manifestou solidariedade para com os responsáveis do local. Em nota publicada no site é referido que "não há despedimentos dos funcionários do Santuário".

"Trata-se de enfrentar os próximos tempos, que continuarão marcados por forte pandemia, através de medidas de reforma do tempo de trabalho ou sua antecipação, de acordos mútuos, em todo o caso sempre por iniciativa dos funcionários", foi frisado.

A nota oficial do Santuário de Fátima refere ainda que "graças ao generoso contributo dos peregrinos", a instituição "não está, como nunca esteve, em falência nem numa situação de insolvência", sendo afirmado que "todas as medidas definidas e tomadas visam manter uma gestão rigorosa, equilibrada e profissional para garantir preventivamente a sustentabilidade do Santuário de Fátima no futuro".