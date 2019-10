Sobre um fundo amarelo é possível distinguir marcas vermelhas e verdes e alguns traços pretos. Hieróglifos, várias divindades egípcias, pássaros, cobras e flores de lótus decoram a madeira.

"Demos apenas alguns retoques de primeira necessidade nos caixões, que estão em muito bom estado", declarou Salah Abdel-Galial, um restaurador local do ministério de Antiguidades, ao exibir uma das peças.

Segundo o ministro das Antiguidades, Khaled Al Enany, também presente na cerimónia, este é "o primeiro grande conjunto de sarcófagos a ser encontrado desde o final do século XIX"

O ministro informou que a importante coleção encontrada em Asasif será transferida em 2020 para o novo Grande Museu Egípcio, depois serem restaurados os caixões.

Enany comentou também que descobertas deste tipo, muito importantes, tornaram-se mais difíceis de realizar após a revolta popular de 2011 que expulsou Hosni Mubarak do poder .

Há vários anos que as autoridades egípcias anunciam com frequência descobertas arqueológicos, com o objetivo de estimular o turismo, prejudicado pela instabilidade política e os atentados que têm ocorrido no país desde a revolução de 2011.

Mas várias autoridades, incluindo o presidente Abdel Fatah Al Sisi, repetiram nas últimas semanas que a estabilidade retornou ao país, após os protestos registados em meados de setembro que, apesar do número limitado de simpatizantes, foram duramente reprimidos.

"Algumas pessoas, não queremos citar nomes, não querem que consigamos fazer estas descobertas [...] que impressionam o mundo", declarou Al Enany, em referência aos críticos do governo do Egito, acrescentando que "estas descobertas são de um valor incalculável para a reputação do Egito".