O pequeno-almoço com um gestor, a boleia de um engenheiro e duas chamadas para Lisboa para descobrir que num cenário ideal todos eles já teriam mudado de profissão. Porque estão descontentes? Não. Porque o planeta com que sonham não precisa de licenças de carbono. Mas enquanto não se atinge a neutralidade carbónica (isto é, quando as emissões de gases com efeito de estufa não ultrapassam a capacidade de as remover), encontramos tempo para que nos expliquem que mercado é este, porque é que foi criado e porque é que o foco está algures entre os 30 e os 35 euros.

“O mercado de licenças de carbono entrou em vigor a 1 de janeiro de 2005. O grande objetivo da Comissão Europeia era que isto funcionasse como com um dos principais instrumentos para, de forma eficaz, conseguir atingir os objetivos que estavam definidos no âmbito do Protocolo de Quioto (1997)”, começa por enquadrar Catarina Vazão, especialista nesta área.

Ao constituir este mercado, a União Europeia “responsabilizou as indústrias que contaminam, transmitindo-lhes um preço por essa responsabilidade”, explica Alberto Perez Antuna, CEO do espanhol Grupo Futura. A ideia, trazida para Quioto pelos Estados Unidos (que nunca chegaram a ratificar o protocolo), foi “adotada, colocada em prática, melhorada e reforçada” pela União Europeia, diz o gestor, que chegou a fazer parte da equipa de negociação do Estado espanhol no período pós-Quioto, em que se discutiram os mecanismos de aplicação do protocolo.

Em termos práticos, “nós quando decidimos usar um combustível fóssil em vez de uma energia renovável, estamos a criar uma externalidade negativa. E a ideia é custear esse problema e, enquanto empresa, internalizá-lo no nosso processo de decisão. Podemos tomar decisões em prejuízo do ambiente, mas temos de saber o impacto dessas decisões”, acrescenta Luís Costa, engenheiro e protagonista da iniciativa COP by Electric Car, que o SAPO24 está a acompanhar quilómetro a quilómetro.

Mas o mercado de licenças de carbono não tem como objetivo último penalizar a indústria. “A finalidade do comércio de emissões tem sido a transformação tecnológica”, explica Alberto.

Luís passa de imediato para o concreto: “imagina que tens uma fábrica de azulejos e, para este exemplo, vamos fazer uma simplificação e assumir que ao queimar uma tonelada de carvão emitimos uma tonelada de dióxido de carbono (CO2). O custo de produção não pode contar apenas com o preço do carvão, é preciso adicionar o valor da tonelada de CO2. E preço do CO2, como é um mercado livre, oscila. Assim, a mesma tonelada de azulejo custa X a produzir quando o preço de carbono está a 1 euro e Y quando o preço está a 30 euros. Aí, olhando para o longo prazo, começas a ponderar se deves ou não mudar a tua tecnologia ou, no limite, e caso não exista tecnologia que diminua o preço de produção, se deves sequer continuar a produzir o mesmo produto. Ou seja, internalizar o preço do carbono vai pesar sobre as decisões estratégicas”.

No arranque deste mercado, “cada empresa recebeu um determinado número de licenças” com base no seu histórico de emissões, diz Alberto. E assim regressamos à fábrica de tijolos de Luís: "Imaginemos que se sabia que nos últimos anos aquela fábrica tinha emitido mil toneladas de CO2, então atribuíam-se 950 unidades grátis e dizia-se ‘então vocês agora têm de reduzir 50 toneladas de emissões’. E das duas uma: ou a fábrica reduz efetivamente, ou vai ao mercado comprar licenças” de alguém que não tenha produzido o suficiente para gastar as suas.

Nem todas as indústrias têm licenças atribuídas gratuitamente, como é o caso das termoelétricas, que têm de adquirir licenças no mercado, que é livre e, portanto, é a oferta face à procura que determina o preço. Atualmente, a tonelada de CO2, que corresponde a uma licença de emissão, está a ser negociada a aproximadamente os 20 euros. Considerando que existem seis gases conhecidos como gases com efeito de estufa, para efeitos de contabilização é tudo convertido para uma medida de carbono. A título de exemplo, uma tonelada de metano é equivalente a 25 toneladas de CO2.

“A primeira fase do mercado de carbono foi uma fase experimental e decorreu entre 2005 e 2007. Ainda era tudo novo para as autoridades competentes, operadores e a própria Comissão Europeia. Portanto, foi um ano em que o próprio processo de atribuição de licenças gratuitas teve necessidade de uma série de ajustes, e, além disso, não existiam na maioria dos países dados históricos que permitissem que o mecanismo de atribuição de licenças fosse realmente eficaz”, explica Catarina.

“Depois tivemos um período um pouco mais longo, de 2008 a 2012, em que as regras foram ajustadas em função de todos os problemas e limitações encontradas na primeira face. No entanto, este foi também um período que decorreu em pleno início de crise na Europa, pelo que se registou uma queda acentuada da produção industrial e isso provocou um excedente de licenças. Neste momento estamos no terceiro período, de 2013 a 2020, e estamos justamente agora a preparar o início do novo e longo período que será de 2021 a 2030”, continua.