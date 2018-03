Em declarações em Pombal, distrito de Leiria, à margem das comemorações do Dia Mundial da Saúde Oral, Fernando Araújo admitiu que, nesta altura, ainda é "precoce" afirmar que o surto já atingiu o "pico" de novos casos e que os próximos dias serão determinantes para haver uma "visão mais clara do que está a acontecer".

"É provável, eventualmente, que possamos estar já numa fase de transição, mas temos de esperar pelos próximos dias para ter resultados concretos e podermos afirmar isso com alguma confiança", disse hoje aos jornalistas o secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo.

"Até às 19 horas do dia 19 de março de 2018 foram reportados 145 casos suspeitos de sarampo, a maioria dos quais com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto", referia a informação divulgada na noite de segunda-feira pela DGS.

Dos 145 casos reportados, 53 foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 51 foram infirmados.

Dos 53 casos agora confirmados, todos adultos, um pertence à região Centro, embora com ligação ao surto que decorre na região Norte.

Há ainda um conjunto de 41 casos a aguardar resultado laboratorial.

De acordo com o comunicado, estão internados cinco doentes, com situação clínica estável.

Fernando Araújo afirmou ainda que o número de casos de sarampo "está previsível relativamente às curvas que tinham sido previstas para um surto deste tipo, que são curvas até mais reduzidas quando comparadas com outros países em função da elevada taxa de vacinação" existente em Portugal e que cifrou em "mais de 98%" na região norte.

O secretário de Estado da Saúde sublinhou também o "elevado trabalho efetivo" que tem sido feito pelas autoridades de saúde pública na identificação dos contactos entre os doentes afetados pelo surto, na promoção de uma vacinação ativa "e de alguma forma a confinar esse surto" ao norte do país.

"O esforço que está a ser feito, quer em Gaia, quer nos outros hospitais, em termos de vacinação dos profissionais de saúde está a ter resultados muito efetivos e, portanto, nós estamos confiantes de que o surto que está na região Norte está a ser convenientemente lidado e que será confinado neste local", frisou Fernando Araújo.