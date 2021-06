De acordo com o Jornal de Notícias, o partido assegurou que o evento não será um arraial como o de Lisboa e que irá cumprir todas as regras impostas a qualquer cliente de um restaurante.

Para o jantar, o núcleo do Porto da Iniciativa Liberal aceitou 40 inscrições para os 30 lugares reservados na esplanada de um restaurante no Largo da Cordoaria do Porto, na quarta-feira. "Sabemos que há sempre desistências", disse Pedro Schuller, coordenador da IL local, garantindo que o jantar se vai assemelhar ao que era feito antes da pandemia — mas mantendo todas as regras agora necessárias.

"Será um jantar como qualquer outro, com o limite de dez pessoas por mesa, numa esplanada", afirmou. Assim, a "sardinhada liberal" pretende "celebrar um santo popular do Porto, cumprindo as mesmas regras da restauração que qualquer pessoa tem que cumprir".

Em 31 de maio, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, garantiu que, devido à pandemia da covid-19, os festejos de São João não teriam concertos na avenida dos Aliados, nem fogo-de-artifício.

Também o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, na mesma data e à margem de uma reunião camarária, frisou que não serão organizados festejos de São João, o que inclui os habituais concertos musicais e o típico fogo-de-artifício.

No Grande Porto estas festas repetem-se por vários concelhos, sendo que tradicionalmente é no Porto e em Vila Nova de Gaia que tem lugar o maior número de eventos públicos de entretenimento.

Revelando que vai desenvolver ações de fiscalização preventiva em colaboração com as Polícias Municipais destes concelhos, a PSP do Porto sublinha que o objetivo é "assegurar o cumprimento das regras em vigor, nomeadamente a observância dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, a utilização de máscara em espaços públicos, bem como impedir as concentrações ou o consumo de bebidas alcoólicas na via pública".