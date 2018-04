A estrutura sindical, que tem sido crítica da gestão do Conselho de Administração do grupo SATA, diz, numa nota enviada hoje, que pretende apurar a “razão para não sejam conhecidos do povo açoriano os supostos candidatos" ao processo de alienação de até 49% do capital da Azores Airlines.

A Azores Airlines fechou o terceiro trimestre de 2017 com um prejuízo de 20,6 milhões de euros, estando ainda por fechar as contas finais do ano, numa altura em que decorre um processo de privatização de até 49% da participação social indireta que a região detém na empresa.

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, nomeou em fevereiro a comissão especial que vai acompanhar a alienação parcial na companhia aérea.

A comissão é presidida pelo advogado Luís Paulo Elias Pereira e integra ainda o economista António Gabriel Fraga Martins Maio e o professor universitário da área da gestão de empresas João Carlos Aguiar Teixeira.