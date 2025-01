"O PoSat 2, nomeado em homenagem ao primeiro satélite nacional (PoSat 1), vai ser o primeiro de uma constelação, a ATON, que permitirá revolucionar as comunicações e o mapeamento dos oceanos Este mapeamento vai permitir monitorizar alterações climáticas e criar novos serviços de segurança. Portugal já lançou três satélites, mas este será o primeiro satélite comercial nacional", é explicado em comunicado enviado às redações.

"A equipa da LusoSpace é a responsável pela introdução, pela primeira vez, da tecnologia VDES (VHF Data Exchange System) numa constelação de satélites. Esta tecnologia traz benefícios únicos ao ambiente marítimo que vão transformar a forma de comunicar no mar: possibilidade de comunicar bidirecionalmente entre terra e os navios, alertas mais rápidos e a possibilidade de criptografar mensagens, algo que até à data não é possível. Os benefícios da ATON promoveram uma colaboração entre a LusoSpace e a Marinha no sentido de usar este sistema para complementar o seu sistema de comunicações navais", pode ainda ler-se.

Para Ivo Yves Vieira, CEO da LusoSpace, "o futuro de Portugal está no mar", pelo que esse caminho está a ser feito "com uma inovação revolucionária: o WAZE dos oceanos através de uma constelação de 12 satélites".

"Este sistema único a nível mundial fornecerá informações cruciais, incluindo áreas de maior tráfego marítimo, atividades ilegais, derrames de petróleo, icebergs à deriva, zonas de condições meteorológicas adversas, entre muitas outras. Um verdadeiro marco na monitorização e segurança dos oceanos", adianta.

O lançamento vai acontecer a 14 de janeiro, às 18h00. Em Lisboa, vão estar reunidas "figuras de relevo na área do estudo do espaço em Portugal e altas entidades para celebrar este marco histórico para a área do espaço nacional".