A estreia ao vivo em Portugal dos italianos Måneskin e do ‘rapper’ norte-americano 21 Savage e o regresso aos palcos dos portugueses Mind Da Gap estão entre os destaques desta edição, cujo cartaz inclui também o ‘rapper’ britânico Stormzy, os norte-americanos Vulfpeck, Aminé e Tom Morello (vencedor do Prémio Woody Guthrie 2024), e os portugueses Capitão Fausto, Slow J e New Max, entre outros.

Antes da hora marcada para a abertura de portas centenas de festivaleiros já faziam fila para entrar no SBSR que começou hoje no Meco, em Sesimbra, para conseguir o melhor lugar junto ao palco principal.

Às 16:00 jovens e menos jovens, vestidos a rigor para ver as suas bandas preferidas, correram pelo recinto dentro, um espaço amplo situado na Herdade do Cabeço da Flauta, perto da Praia do Meco, no distrito de Setúbal, onde até sábado várias bandas atuam em três palcos.

A estreia ao vivo em Portugal dos Måneskin e do ‘rapper’ 21 Savage e o regresso aos palcos dos portugueses Mind Da Gap estão entre os destaques do 28.º festival SBSR.

Måneskin, o grupo italiano que venceu a Eurovisão em 2021 é um dos nomes mais pedidos pelo público para o festival, de acordo com o promotor Luís Montez, da Música do Coração.

"Tem uma base de fãs inacreditável, organizada. Às 09:00 da manhã já estavam milhares à porta. O Mick Jagger tinha razão quando disse que eram os dignos sucessores dos Rolling Stones porque eles são uma super banda de rock e vão dar um grande espetáculo", disse em declarações à agência Lusa.

Raiza é uma jovem brasileira que veio sozinha do Porto com a expectativa de poder ver esta banda da qual é super fã.

“Fiz esta aventura, vim sozinha, estou a ir agora para o palco para garantir o melhor lugar”, disse a jovem festivaleira adiantando que esta banda italiana “é incrível” e que hoje é o dia mais feliz do ano para ela, acrescentando que a banda trouxe o rock de volta para os jovens de agora.

“O rock estava um pouco morto. Trouxeram o rock para a nossa era, para os jovens de agora. O rock de antigamente ficou para os jovens dos anos 80 e 90 e agora ressuscitaram o rock”, frisou.

Sónia e Daniela, mãe e filha, estreantes no SBSR, vieram pelo mesmo motivo, para ver Måneskin, ambas fãs do grupo italiano.

“Foi ideia da mãe virmos”, disse Daniela sorrindo enquanto a mãe acrescentava que em 2023 foram de propósito a Barcelona para os ver.

Já Dulce Silva, que veio do Algarve onde se encontrava de férias, decidiu ir ao festival para acompanhar a filha, igualmente fã dos Måneskin, mas para aproveitar também ver os Capitão Fausto.

"É a primeira vez no Super Rock. Estou a gostar, o recinto é muito agradável", disse.

Hoje, além dos Måneskin atuam também no palco principal do festival Alice Merton, Tom Morello, Royal Blood e a DJ Nina Kraviz.

Os outros dois palcos vão acolher as atuações dos Capitão Fausto, do ex-Arcade Fire Will Butler com a banda Sister Squares, de Marc Rebillet, de New Max, de Anna Prior e de Victoria.

Em declarações à agência Lusa Luís Montez disse estar orgulhoso do espaço e de ver agora as pessoas “felizes a correrem para o palco para verem os seus artistas favoritos”.

Nos três dias de festival, adiantou, deverão passar pelo recinto cerca de 50 mil pessoas “para uma boa experiência”.

O segundo dia do 28.º SBSR, sexta-feira, terá a estreia em palcos nacionais de 21 Savage, outro dos nomes mais pedidos pelo público, que estará no festival no âmbito da digressão de apresentação de “American Dream”, álbum editado no início deste ano e que é a banda sonora de um filme sobre a vida do ‘rapper’, que nasceu no Reino Unido e emigrou aos sete anos para os Estados Unidos.

No palco principal atuam ainda Mahalia, Slow J e o DJ Black Coffee.

O cartaz do segundo dia do festival inclui ainda atuações de Kenny Mason, Mabel, Aminé, Gryffin, Yen Sung e Chromeo, em formato DJ set.

O ‘rapper’ britânico Stormzy é o cabeça de cartaz do último dia, sábado, mas o destaque vai para o regresso dos portugueses Mind Da Gap.

O trio Ace, Presto e Serial, uma das referências do ‘rap’ português, voltam a juntar-se ao vivo após dez anos sem subirem a palco, para um concerto que deverá ser único e que contará com alguns convidados.

No sábado, o palco principal do SBSR acolhe ainda Vulfpeck e DJ Fisher.

Nos outros dois palcos atuam Hause Plants, Anna Calvi, D4VD, Kneecap, Diana Oliveira e Partiboi69.

Para chegar ao festival, a organização recomenda o uso de transportes públicos.

Ao lado do recinto há uma zona de campismo, gratuita para os portadores de passe de três dias, que encerra às 17:00 de domingo.

Entre hoje e sábado, a organização tem autocarros gratuitos para a praia do Meco, entre as 10:00 e as 19:00.