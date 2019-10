No penúltimo dia de campanha, num comício que junta cerca de 700 pessoas na Alfândega do Porto, Catarina Martins decidiu responder àquilo que parecia ser um segredo sobre o pós-eleições porque no BE não se guardam "surpresas para segunda-feira".

"E se formos mais fortes - e eu acho que vamos ser - todo o país sabe na segunda-feira que o Bloco de Esquerda contará para novas soluções que partem precisamente de onde a gerigonça parou. Um novo começo", comprometeu-se.

Este novo começo, segundo a líder bloquista, será feito "partir do que mais importante ficou por fazer" na legislatura que agora termina.

"Acabar com a precariedade, recuperar a dignidade do trabalho e do salário, salvar o Serviço Nacional de Saúde, iniciar uma resposta verdadeira à crise climática", enumerou.

Catarina Martins garantiu assim que os bloquistas não têm "segredos para a gente deste país" e estão "preparados para tudo".

"Esta é uma grande campanha, está quase no fim, mas eu por hoje despeço-me do Norte por esta campanha e volto para votar no domingo", disse, já no final do discurso, momento para o qual guardou contar "o que se vai passar na segunda-feira".