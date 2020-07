Segundo o jornal O Globo, o escândalo de corrupção a envolver o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores), o aborto ou o preconceito estético fazem do material oferecido pelo executivo.

Num dos exercícios, para ensinar a conjugação do verbo “ficar”, o texto pede que o leitor complete a frase: “Se ela alisasse o cabelo, ela [—] mais bonita”.

No Brasil, a justiça já chegou a considerar “racismo” empresas que pediram a funcionárias negras que alisassem o seu cabelo de forma a “cuidarem da sua aparência” e manterem um aspeto “arrumado”. Situações semelhantes são relatas com frequência por mulheres negras no país.

“Se eu soubesse que o Lula seria tão corrupto e se envolveria com o mensalão [como ficou conhecido um dos escândalos de corrupção a envolver o ex-Presidente], eu não teria votado nele”, é outras das frases usadas no material didático.

Para ensinar a conjugação no futuro, um dos exemplos pedia para completar os exercícios com os verbos “apropriar” e “conseguir”: “Se o MST [Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil] se [—] de nossas terras, nunca mais [—] reavê-las”.

Outro exemplo encontrado para a conjugação do verbo haver é: “Se as mulheres não abortassem, não [—] tantas clínicas de aborto clandestinas”.