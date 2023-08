Se está de férias na região do Algarve, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a temperatura da água em Faro esteja entre os 26ºC - 30ºC e em Portimão esteja entre os 19ºC - 21ºC a partir das 15h30.

Aqui estão três praias onde pode encontrar a água a estas temperaturas:

Praia de Odeceixe - É a praia mais setentrional do Algarve (quer isto dizer que está ali na fronteira com a Costa Alentejana). É banhada, de um lado, pela ribeira de Odeceixe, boa para levar os miúdos, e, do outro, pelo mar, que é costume andar revolto – ao nível das ondas, para surfistas é incrível. Já teve um lugarzinho na lista das sete maravilhas de Portugal, em 2012.

Como lá chegar: Fácil, fácil: quem vem de norte pela EN120 (Odemira-Aljezur), logo à saída da ponte sobre a ribeira de Seixe e já do lado algarvio, vira à direita. Três km depois encontra a praia.

Praia da Arrifana: É uma das mais concorridas da costa oeste do Algarve. Fica numa enseada, protegida por altas arribas xistosas, numa zona de elevada importância ecológica e rara beleza natural. O casario da aldeia, que lhe dá nome, serve-lhe de enquadramento, por isso não se esqueça de aproveitar para encher o seu Instagram com boas fotografias. Depois, o areal, que se estende por mais de meio quilómetro, termina a sul na conhecida Pedra da Agulha, uma rocha vertical erguida na água, que se tornou um ícone da costa vicentina.

Como lá chegar: Na saída sul de Aljezur, encontra um desvio com sinalização para as praias de Monte Clérigo e Arrifana. Desta vez escolha a segunda.

Praia Monte Gordo: Tendo-se assumido como pioneira na história do turismo algarvio, Monte Gordo continua a ser um importante centro turístico. O setor central da praia encontra-se enquadrado por uma animada avenida marginal com espaços ajardinados, zonas de estadia e múltiplos equipamentos turísticos. O ambiente é do mais quente, seco e luminoso que se encontra no Algarve, e o mar é conhecido pela sua tranquilidade e calidez.

Como lá chegar: A partir da EN 125, seguindo na direção de Monte Gordo. Estacionamento amplo e ordenado. O acesso à extrema nascente da praia faz-se junto ao Parque de Campismo Municipal de Monte Gordo; aqui o estacionamento é informal, em terra batida, de média dimensão. Diversos equipamentos de apoio (restaurantes, wc, apoios balneares e recreativos) e vigilância durante a época balnear. Praia Acessível. Orientação: sul.