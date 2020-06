Fernando Machado de Oliveira estava numa avenida em São Paulo, ao volante em direção a sua casa quando o seu veículo foi atingido por vários tiros disparados de outro carro.

O secretário do município conduzia uma viatura blindada, uma das balas perfurou a proteção do veículo, mas Machado de Oliveira não ficou ferido.

Após o incidente, o prefeito da câmara de Osasco, Rogério Lins, afirmou em declarações à TV Globo que Oliveira havia recebido ameaças pela plataforma digital WhatsApp.

Lins também mencionou que não sabe se o ataque está relacionado com a suspensão de um contrato da prefeitura com uma organização social que administra centros médicos voltados para o atendimento de pacientes com covid-19.