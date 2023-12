Segundo o Jornal de Notícias, João Paulo Correia está internado em Gaia, em recuperação numa enfermaria do hospital. Anteriormente, a Rádio Renascença referiu que estaria na Unidade de Cuidados Intensivos.

O Correio da Manhã avançou que o secretário de Estado do Desporto, de 47 anos, sofreu um choque séptico, há três dias, e está infetado com o vírus da Gripe A.

João Paulo Correia nasceu no Porto, em 1976, e foi deputado à Assembleia da República, em entre 2009 e 2011 e entre 2013 e 2022, bem como vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS (GPPS), entre 2015 e 2022.

Iniciou funções como secretário de Estado da Juventude e do Desporto em março de 2022.