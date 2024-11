“Trabalharemos com Kamala Harris, trabalharemos com Donald Trump e garantiremos que a aliança permaneça unida”, disse Mark Rutte, durante uma conferência de imprensa conjunta em Berlim com o chanceler alemão Olaf Scholz.

“Não tenho dúvidas, porque é do nosso interesse e é do interesse dos Estados Unidos”, acrescentou secretário-geral, que substituiu o norueguês Jens Stoltenberg há um mês como chefe da Aliança.

Confiante que os Estados Unidos continuarão envolvidos na NATO, Mark Rutte justificou que os norte-americanos “sabem que se Putin tiver sucesso na Ucrânia, a Rússia, encorajada, estará no nosso flanco e representará uma ameaça direta aos territórios da NATO”.

“É por isso que estão envolvidos na Ucrânia, é por isso que estão envolvidos na NATO”, acrescentou.

Quando assumiu o cargo em 01 de outubro, Mark Rutte, que foi primeiro-ministro dos Países Baixos durante 14 anos, disse não estar preocupado com o resultado das eleições norte-americanas.

“Conheço muito bem os dois candidatos e trabalhei com Donald Trump durante quatro anos”, afirmou.