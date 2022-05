Chama-se Alex Male, tem 29 anos, e tinha acabado de desembarcar de um voo proveniente da Turquia, em Istambul, quando foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo o jornal britânico The Guardian acreditava-se que que Male estava na área de Marbella, em Espanha, antes de ter viajado para Portugal.

Male, que foi adicionado à lista dos mais procurados da NCA (Agência de Crime Internacional) em janeiro, é acusado de conspiração para fornecer cocaína e cetamina, lavagem de dinheiro e conspiração para adquirir uma arma de fogo como parte de uma suposta atividade de tráfico de drogas entre abril e junho de 2020. A Interpol já tinha emitido um mandato de captura internacional.

Alex Male apresentou-se no controlo de identificação do aeroporto português com um documento de identificação emitido pelo Reino Unido, mas que se revelou falso.

As diligências que se seguiram, esclarece o SEF, permitiram confirmar que o passageiro era um criminoso procurado pelas entidades britânicas e que havia um mandado de detenção internacional com o nome dele.

Adrian Hawkins, da unidade regional de crime organizado do sudoeste, em declarações prestadas ao Guardian, afirmou: “O homem agora será devolvido ao sistema de justiça criminal no Reino Unido para enfrentar as acusações das quais fugiu. Este é um exemplo de aplicação da lei internacional a trabalhar em conjunto para garantir que a justiça possa ser feita e demonstrando que não há nenhum lugar seguro para se esconder”.