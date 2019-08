O tomate usado na “batalha” é o destinado à indústria agroalimentar, sendo depois recolhido e reaproveitado para alimentação animal, afirmou.

Colocado em tratores e reboques ao longo do percurso, o tomate é lançado sobre os que circularem pelo “tomatódromo”, adiantou.

As inscrições podem ser feitas na página da associação – https://20kmsalmeirim.pt/ -, sendo que os que se inscreverem até à próxima sexta-feira receberão uma t-shirt do evento, disse.

O evento está agendado para as 17:00 de 07 de setembro, com uma duração prevista de uma hora, ficando disponíveis locais para um duche final e mudança de roupa, para “acabar em cheio um dia bem passado em Almeirim, com uma passagem pelos restaurantes da cidade, antes e depois da ‘tomatada'”, acrescentou.

A 20 Kms de Almeirim foi criada há mais de três décadas com o objetivo de realizar uma prova de atletismo de 20 quilómetros no último domingo de outubro, contando atualmente com 16 secções, correspondentes a outras tantas modalidades desportivas.

Com um total de cerca de 800 atletas, na grande maioria em escalões de formação, num concelho com 12.000 habitantes e outras coletividades, Domingos Martins realçou o “orgulho” com os resultados alcançados e a importância de iniciativas como a “tomatada” para a angariação de fundos para as atividades da associação.