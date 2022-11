A Segurança Social foi alvo de um ciberataque nesta segunda-feira, confirmou o SAPO24 junto da entidade, isto depois da notícias ter sido avançada pela CNN Portugal.

Segundo um comunicado a que o SAPO24 teve acesso, disponibilizado aos trabalhadores da Segurança Social, ainda não há conclusões para determinar se este ataque terá dado "acesso indevido a dados de cidadãos ou de empresas". Confirma-se, contudo, que houve uma "intrusão intencional e maliciosa na sua rede informática".

É relatado ainda que as autoridades estão já a investigar este ciberataque. "O Instituto de Informática, I.P desencadeou de imediato as medidas e procedimentos adequados para este tipo de incidentes, e está a desenvolver todos os esforços, em estreita colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança, Polícia Judiciária e especialistas em cibersegurança, para garantir a segurança do sistema e dos respetivos dados", lê-se.

A Segurança Social admite, ainda esta segunda-feira, a divulgação de um comunicado com mais informação.