No Dia Internacional da Mulher, a ministra sublinhou em declarações à agência Lusa que esse procedimento é uma forma de "promover a igualdade".

"A Segurança Social, pela primeira vez, fez uma notificação das empresas que não deram aos seus trabalhadores, no ano do nascimento dos seus filhos, em 2020, a possibilidade de usufruírem da licença parental obrigatória. Esta notificação visa alertar para a necessidade de respeito deste direito do pai e promover a igualdade e a partilha de responsabilidades entre homem e mulher", explicou Ana Mendes Godinho.