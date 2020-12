Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova Iorque informou à AFP que o veículo atropelou várias pessoas na área de Murray Hill, por volta das 16:00 (21:00 em Lisboa).

"Um número indeterminado de pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Não se acredita que nenhum dos ferimentos seja fatal", declarou o porta-voz, acrescentando que "é muito cedo para saber" se o atropelamento foi intencional.

"O motorista permaneceu no local" e está sob custódia, informou a fonte. Segundo a ABC News, o veículo atropelou pessoas que participavam num protesto do movimento Black Lives Matter. Entre 40 a 50 manifestantes estavam no local no momento em que o protesto se estendeu à rua e que os manifestantes rodearam um automóvel, que avançou contra o grupo, ferindo pelo menos seis pessoas, de acordo com a ABC.

O incidente deu-se na interseção da Third Avenue com a 39, em Manhattan, e seis pessoas ficaram feridas. A polícia apelou, através das redes sociais, a que os cidadãos não circulem no local.