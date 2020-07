Em causa está o lar de São Vicente, pertencente ao Centro Social e Paroquial de Alcabideche.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, referiu que testaram positivo à covid-19 dois funcionários e quatro utentes e que estão mais seis utentes “em acompanhamento e supervisão”.

“Hoje estão todas as esquipas no terreno e em contacto com a instituição”, sublinhou, acrescentando que os cerca de 40 utentes da instituição estão a ser testados.

Este é o segundo caso em poucos dias de doentes covid-19 em lares do concelho de Cascais, depois de, na segunda-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter dado conta de um surto num lar em São Domingos de Rana.

Neste lar, 41 dos 46 utentes estão infetados com o novo coronavírus, assim como seis profissionais daquela estrutura residencial, tendo-se registado um óbito.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 511.000 mortos e infetou mais de 10,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.579 pessoas das 42.454 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.