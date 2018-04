Seis pessoas morreram nas estradas portuguesas durante a Operação Páscoa da GNR, que terminou às 24:00 de segunda-feira, segundo os dados disponíveis no ‘site’ da corporação.

De acordo com os dados da GNR, entre quinta-feira passada e o final do dia de segunda-feira foram registados 974 acidentes, dos quais resultaram 19 feridos graves e 277 ligeiros.

A Operação Páscoa 2018 durou mais 24 horas do que a do ano passado, quando a GNR registou um total de 708 acidentes, com quatro mortos, 27 feridos graves e 234 feridos leves.