As bolsas 85 bolsas de estudo, para o ano letivo 2024-2025 abrangem desde alunos do secundário até estudantes de licenciatura e mestrado, residentes no concelho, que reúnam os requisitos necessários para serem contemplados com este tipo de apoios.

Segundo o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, esta é uma forma de incentivo ao percurso académico dos jovens e visa a redução das desigualdades sociais, nomeadamente no acesso à educação.

Aos estudantes do concelho do Seixal que se encontrem a frequentar licenciaturas, ciclos de estudo integrados de mestrado e cursos de mestrado, serão atribuídas 35 bolsas no valor de 1.250 euros cada.

Por outro lado aos estudantes que se encontrem a frequentar ciclos de estudo artístico de licenciatura e ciclos de estudo integrados de mestrado e cursos de mestrado, serão atribuídas cinco bolsas com o mesmo valor unitário.

Para os alunos que estejam a frequentar cursos técnicos de ensino superior profissional a medida prevê 10 bolsas no valor de mil euros cada.

No total serão destinados 60 mil euros a alunos do ensino superior. Aos estudantes do secundário serão atribuídas 35 bolsas, no valor de 750 euros cada, perfazendo 26.250 euros no total.

A medida foi aprovada na última reunião de câmara realizada na quarta-feira, tendo ainda sido aprovada a atribuição de subsídios e comparticipações ao movimento associativo do concelho num valor global superior a meio milhão de euros.