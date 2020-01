“Tendo sido hoje publicada no Diário da República a Resolução do Conselho de Ministros que vem reforçar a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, o Presidente da República sublinha a importância de se ter introduzido a figura do gestor executivo e espera que ela se traduza não apenas na continuidade, mas sobretudo na aceleração da aplicação da estratégia”, refere a nota colocada no ‘site’ da Presidência da República.

Segundo o Diário da República, o gestor executivo da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 é designado pelo membro do Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança social e fica na sua dependência direta.

Determina ainda que o gestor assegura a gestão e coordenação da estratégia nacional.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou em 11 de dezembro do ano passado a criação de um gestor nacional da estratégia de apoio às pessoas sem-abrigo.

O gestor nacional será Henrique Joaquim, que presidia à Comunidade Vida e Paz, organização que se dedica ao apoio aos sem-abrigo.