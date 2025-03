“Todos diferentes, todos leitores!” é o tema da 18.ª edição da Semana da Leitura de Leiria, uma organização que envolve direta e indiretamente os mais de 17 mil alunos do concelho, em iniciativas promovidas por 34 bibliotecas escolares, municipais e privadas.

“A Semana da Leitura vai acontecer por todo o lado: a começar no ‘coração’ da escola, a sala de aula, passando pelos corredores, espaço público, na relação da escola com as famílias, com as instituições e numa forte ligação à comunidade”, explicou hoje, na apresentação, a vereadora da Educação e da Cultura do município de Leiria, Anabela Graça.

As iniciativas relacionadas com os livros e a leitura vão além das mais de 250 programadas, porque, devido ao volume de propostas e agendas de autores, muitas já começaram a acontecer há algumas semanas e vão prolongar-se para além do final da Semana da Leitura, salientou a vereadora.

“As dinâmicas vão desde os mais pequeninos até à universidade”, também “numa relação muito próxima com os adultos, que habitualmente leem menos”, acrescentou Anabela Graça.

Em destaque no conjunto de atividades previstas para esta edição estão as comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, dos 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco e a evocação dos 700 anos da morte de D. Dinis.

Também os cem anos de Mário Soares serão lembrados, em propostas que realçam “os valores da democracia e da liberdade e o papel que teve em Portugal”, explorando a relação com a freguesia das Cortes, onde o antigo presidente da República tinha raízes familiares.

Para lá dos livros e de múltiplas formas de leitura – em silêncio, em grupo, em voz alta, por telefone, de surpresa, por “assalto”, na floresta e outras abordagens criativas -, a iniciativa leva também as letras a expressarem-se pela dança, música, teatro ou artes plásticas.